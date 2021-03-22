FATİH'TE SOKAK ORTASINDA TERK EDİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FATİH'TE SOKAK ORTASINDA TERK EDİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

22.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:31

Fatih'te sokak ortasında bırakılan otomobil, diğer sürücülere zor anlar yaşadı.

Fatih'te sokak ortasında bırakılan otomobil, diğer sürücülere zor anlar yaşadı. Gün boyu sokak ortasında kalan otomobilin sahibe ulaşılamadı.

Fatih Şehsuvar Mahallesi, Işın Sokak'ta bir otomobil, dün sabah sahibi tarafından sokak ortasına park edildi. Hatalı park edilen otomobil yolu kapatırken, diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Sokağa gelen otomobil sürücüleri çıkamayınca polis ekiplerine haber verdi. Akşam saatlerine kadar otomobil sokak ortasında kalmaya devam etti. Vatandaşların sahibine ulaşmadığı otomobil iddiaya göre kazaya da neden oldu.

HABER VERMEDEN GİTMİŞ NUMARASI YOK

Sokakta esnaf olan İbrahim Halil Turan, Sabahtan beri burada bırakıp gitti. Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Polis çağırdık, trafikteki kişiler de aradı. Haber vermeden gitmiş numara bile yok. Yolu kapatmış kimse geçmiyor. Sabah kaza oldu bir kişi aracıyla geri geri giderken başka bir araca vurdu, tartışma çıktı aralarında. Hiçbir bilgi yok. dedi.

Terk edilen otomobilin sürücüsüne ulaşılmazken, sokak trafiğe tamamen kapatıldı.

FATİH'TE SOKAK ORTASINDA TERK EDİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
FATİH'TE SOKAK ORTASINDA TERK EDİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
FATİH'TE SOKAK ORTASINDA TERK EDİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
FATİH'TE SOKAK ORTASINDA TERK EDİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Binnur Kaya Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FATİH'TE SOKAK ORTASINDA TERK EDİLEN OTOMOBİL SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 09:32:38. #1.16#
title