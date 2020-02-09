FATİH'TE POLİS YANKESİCİYİ BÖYLE YAKALADI

09.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:21

Fatih'te şüphelendikleri kişileri takip eden polis, şüphelilerin bir kadının cebinden yankesicilik yöntemiyle telefonunu çaldığını görünce, şüphelileri suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Fatih Rüstempaşa Mahallesinde geçen cumartesi saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli hareketleri üzerine 3 Fas uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D.'yi (23) takibe aldı. Polisler, Türkmenistan uyruklu Maya R.'nin arkasından yaklaşan şüphelilerin, kadının montunun sağ cebinden telefonunu çaldığını gördü. Hemen harekete geçen ekipler Zakaria L., Jawad El M. ve Ali D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Polisin şüphelileri kıskıvrak yakalaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü: ------------Güvenlik kamerası-Şüphelilerin yakalanması-

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA

- İstanbul