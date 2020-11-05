Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü

05.11.2020 01:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:10
Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelin bordum katında elektrik hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde kalanlar itfaiye ve çalışanlar tarafından tahliye edilirken, yangın çalışmalar sonucu söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın otelde hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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