FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI
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FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI

19.12.2020 04:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 05:19
FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI

FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI FATİH ilçesi Sarayburnu'nda sokağa kısıtlama uygulamasına rağmen balık tutmaya gelen kişilere polis baskın yaptı.

FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI
FATİH ilçesi Sarayburnu'nda sokağa kısıtlama uygulamasına rağmen balık tutmaya gelen kişilere polis baskın yaptı. Yüzlerce kişi, polisin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldı.
Fatih ilçesindeki Sarayburnu mevkiine oltayla balık tutmak için gelen yüzlerce kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise polis ekipleri, bölgeye baskın yaptı. Polisleri karşılarında gören kişiler, toparlanıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Balık tutmaya gelen kişiler, polisin uyarılarının ardından Sarayburnu'ndan ayrıldı.

- İstanbul
FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI
FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI
FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI
FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI
FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI
FATİH'TE OLTA BALIKÇILARINA POLİS BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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