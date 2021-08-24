FATİH'TE NAKLİYECİLERDEN EYLEM

FATİH, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi'nin günün belirli saatlerinde trafiğe kapatılmasının ardından nakliyeciler yine eylem yaptı.

FATİH, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi'nin günün belirli saatlerinde trafiğe kapatılmasının ardından nakliyeciler yine eylem yaptı. Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi bölgedeki yayalaştırma çalışmaları kapsamında günün belirli saatlerinde trafiğe kapatıldı. İşlerinin aksadığını belirten nakliyeciler bugün yine eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Erdal Altuntaş, "Bu piyasanın yükünün tamamını biz çekiyoruz. Kargolara biz taşıyoruz. Kargolardan biz taşıyoruz. Bu kadar millet mağdur. Dedikleri arabada, bize dayattıkları arabalarda yük arabası değildir. Bize dayattıkları arabalar golf arabasıdır. Mezarlıklarda kullanılan, kapalı alanda kullanılan golf arabasıdır. Bizim yükümüzü çekecek bir araç değildir. Her seferde 7-8 çuval çıkıyor bu arabalarla nasıl taşıyalım. Ben arkadaşlarımın motorlarını tek tip yapacağına söz veriyorum. Sadece bize bunun için bir uygulama hazırlasınlar. Vergi vermeye de razıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı