FATİH'TE NAKLİYECİLERDEN EYLEM
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FATİH'TE NAKLİYECİLERDEN EYLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi'nin günün belirli saatlerinde trafiğe kapatılmasının ardından nakliyeciler yine eylem yaptı.

FATİH, Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi'nin günün belirli saatlerinde trafiğe kapatılmasının ardından nakliyeciler yine eylem yaptı. Laleli'nin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi bölgedeki yayalaştırma çalışmaları kapsamında günün belirli saatlerinde trafiğe kapatıldı. İşlerinin aksadığını belirten nakliyeciler bugün yine eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Erdal Altuntaş, "Bu piyasanın yükünün tamamını biz çekiyoruz. Kargolara biz taşıyoruz. Kargolardan biz taşıyoruz. Bu kadar millet mağdur. Dedikleri arabada, bize dayattıkları arabalarda yük arabası değildir. Bize dayattıkları arabalar golf arabasıdır. Mezarlıklarda kullanılan, kapalı alanda kullanılan golf arabasıdır. Bizim yükümüzü çekecek bir araç değildir. Her seferde 7-8 çuval çıkıyor bu arabalarla nasıl taşıyalım. Ben arkadaşlarımın motorlarını tek tip yapacağına söz veriyorum. Sadece bize bunun için bir uygulama hazırlasınlar. Vergi vermeye de razıyız" dedi.

FATİH'TE NAKLİYECİLERDEN EYLEM
FATİH'TE NAKLİYECİLERDEN EYLEM
FATİH'TE NAKLİYECİLERDEN EYLEM
FATİH'TE NAKLİYECİLERDEN EYLEM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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