Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Fatih'te yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih'te yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi'nde Sirkeci istikametine giden Halit Akça idaresindeki 34 BSK 881 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle aynı istikamette seyreden 34 PB 5339 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yaşlı kadın hafif yaralandı.

Yolcu otobüsü daha sonra yan şeritten gelen servis minibüsüne çarparak durdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşanırken, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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