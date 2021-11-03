Fatih'te kuyumcu vitrinine bakan kadının altınları çalındı - Haberler
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Fatih'te kuyumcu vitrinine bakan kadının altınları çalındı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Fatih'te bir kuyumcunun vitrinine bakan kadının etrafını sararak çantasındaki altınları çalan 4 kadından 2'si tutuklandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir kuyumcunun vitrinine bakan kadının etrafını sararak çantasındaki altınları çalan 4 kadından 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu Z.A'nın çantasındaki altınlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kadının hırsızlığı fark etmeden kısa süre önce, vitrinindeki altınlara baktığı Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis ekipleri, kamera kayıtlarında 4 kadının vitrini inceleyen Z.A'ya yaklaşarak çevresini sardığını, bir şüphelinin de çantadaki altınları gizlice aldığını tespit etti. Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu Fıryal A. (26) ile Cumana Ş'yi (25) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanırken diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Fatih'te kuyumcu vitrinine bakan kadının altınları çalındı

Fatih'te kuyumcu vitrinine bakan kadının altınları çalındı

Fatih'te kuyumcu vitrinine bakan kadının altınları çalındı

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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