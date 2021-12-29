Fatih'te korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te 4 katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te 4 katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binanın çatısına da sıçradı.

Olay Fatih, Seyid Ömer Mahallesi, Dr. Şükrü Bey Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın en üst katına

bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangın esnasında yükselen patlama sesi paniğe neden oldu. Yangının çıktığı kattaki vatandaşlar binadan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı sokak polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekipler binada bulunan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası alevlerin yükseldiği katta ve yan binanın çatısında maddi hasar meydan geldi. - İSTANBUL

Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te korkutan yangın

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar

 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşlar çekmek için birbiriyle yarıştı

 Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı

Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title