Fatih'te kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne baskın

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Fatih'te uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında "Şok evleri"ne düzenlenen operasyonlarda, 2'si çocuk toplam 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fatih'te düzensiz göçmenlerin barındığı 7 adreste 26 'şok evi' tespit edildi. Göçmenler için "Avrupa ülkelerinden önceki son durak" kabul edilen ve insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanan söz konusu şok evlerine Cumartesi günü gece yarısı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 20'si Pakistan, 11'i Afganistan, 21'i Suriye, 12'si Mısır, 22'si Bangladeş, birer Cezayir, Togo, Burkina Faso ve Özbekistan uyruklu olmak üzere 2'si yaşı küçük toplam 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Baskın yapılan söz konusu şok evlerinde gerçekleştirilen adreslerdeki aramalarda 27 uyku tulumu, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 15 fişek ele geçirildi.

Ülkelerine geri gönderilecekler

Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ülkeye kaçak giriş yapan göçmenlerin, polisteki işlemlerin ardından, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa