Son dakika... Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

26.01.2021 08:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:56

Son dakika haberi... Fatih'te iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Fatih'te iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Kocamustafapaşa Mahallesi Demirci Osman Sokak'taki iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sokağa park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek müdahalede bulunduğu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Son dakika... Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Fatih'te iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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