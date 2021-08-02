Son dakika haber | Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada
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Son dakika haber | Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada Fatih Kumkapı'da mağazada alışveriş yapan turistlerin çantası bir hırsız tarafından bebek arabasından çalındı.

Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih Kumkapı'da mağazada alışveriş yapan turistlerin çantası bir hırsız tarafından bebek arabasından çalındı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Fatih Kumkapı'da yaşandı. Eşi ve çocuğuyla birlikte alışveriş yapan Çek Cumhuriyeti vatandaşı turisti takip eden bir hırsız, bebek arabasındaki içinde bilgisayar ve bir miktar para bulunan çantayı çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise, bu kadarına pes dedirtti.

(FT-DCC- Mİ-ÖFA

Son dakika haber | Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada
Son dakika haber | Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada
Son dakika haber | Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada
Son dakika haber | Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada
Son dakika haber | Fatih'te hırsızın turistlerin çantasını bebek arabasından çaldığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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