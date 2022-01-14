Fatih'te emniyet kemeri uygulaması

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 19 sürücüye toplam 3 bin 724 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla "Bİ Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Polis ekipleri emniyet kemeri takmayan sürücüleri durdurdu. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 19 sürücünün her birine 196'şar liradan toplam 3 bin 724 lira para cezası kesildi. Öte yandan polis ekipleri sürücüleri, emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı. - İSTANBUL