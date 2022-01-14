Fatih'te emniyet kemeri uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te emniyet kemeri uygulaması

Fatih'te emniyet kemeri uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 19 sürücüye toplam 3 bin 724 lira para cezası kesildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 19 sürücüye toplam 3 bin 724 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla "Bİ Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Polis ekipleri emniyet kemeri takmayan sürücüleri durdurdu. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen 19 sürücünün her birine 196'şar liradan toplam 3 bin 724 lira para cezası kesildi. Öte yandan polis ekipleri sürücüleri, emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı. - İSTANBUL

Fatih'te emniyet kemeri uygulaması

Fatih'te emniyet kemeri uygulaması

Fatih'te emniyet kemeri uygulaması

Karısını bıçaklayarak öldüren koca, kendisini yaralayıp kafasını duvarlara vurdu

Karısını bıçaklayarak öldüren koca, kendisini yaralayıp kafasını duvarlara vurdu

 5 araçtan mazot çalan hırsız mahalleliyi canından bezdirdi: Bir depo bin liraya doluyor

5 araçtan mazot çalan hırsız mahalleliyi canından bezdirdi: Bir depo bin liraya doluyor

 Japonya'da tüyler ürperten olay! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini aylarca evde sakladı

Japonya'da tüyler ürperten olay! Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini aylarca evde sakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title