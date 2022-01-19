Fatih'te eğlence mekanlarına asayiş denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te eğlence mekanlarına asayiş denetimi

Fatih'te eğlence mekanlarına asayiş denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Aksaray'daki eğlence mekanlarına genel asayiş denetimi yapıldı.

AKSARAY (DHA) - FATİH Aksaray'daki eğlence mekanlarına genel asayiş denetimi yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray ve civarında bulunan eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Saat 21.00 sıralarında başlayan denetimlerde, mekanların içerisine giren ekipler, kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, mekanlardaki vatandaşların kimliklerini toplayarak, Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirdi.


Fatih'te eğlence mekanlarına asayiş denetimi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Asayiş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title