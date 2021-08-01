Fatih'te depo yangını

Saat 15: 17 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Kocamustafapaşa, Eminönü, Şişli, Beyoğlu ve Bayrampaşa itfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 15: 17 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Kocamustafapaşa, Eminönü, Şişli, Beyoğlu ve Bayrampaşa itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimiz bitişik binaların dış cephesine sirayet eden yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre