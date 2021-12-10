Fatih'te çatı yangını

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. kat ve çatısında yangın meydana geldi. Saat 21: 09 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Balat ve Kocamustafapaşa İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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