Fatih'te askıda kalan vinç kurtarıldı

Fatih'te bayrak asarken askıda kalan vinç, iki kepçenin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Fevzipaşa Caddesi'nde Karagümrük semtinde, bayrak asan 34 RKS 28 plakalı vinç yan yatarak askıda kaldı. Bu sırada vinçin sepeti, restore halindeki Cedid Ali Paşa Medresesi'nin iskelesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Fevzipaşa Caddesi'ni çift yönlü araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Vinç, olay yerine gelen iki kepçenin yardımıyla 1,5 saatte kurtarıldı.

Cadde vincin yol kenarına çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA