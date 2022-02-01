Son dakika! Fatih'te asker uğurlamasında havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İstanbul'un Fatih ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.
Kocamustafapaşa Caddesi'nde önceki gün asker uğurlayan gençlerden Emre A. (23), üzerindeki tabancayı çıkararak havaya ateş açtı.
Silah sesini duyan bölgedeki emniyet güçleri, şüpheliye müdahale ederek gözaltına aldı. Tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.
Emniyete götürülen Emre A'ya, "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.
Şüphelinin havaya ateş açma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.