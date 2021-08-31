Fatih'te akılalmaz görüntü; motosikleti çocuğa kullandırıp telefonla konuştu
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Fatih'te akılalmaz görüntü; motosikleti çocuğa kullandırıp telefonla konuştu

Fatih'te akılalmaz görüntü; motosikleti çocuğa kullandırıp telefonla konuştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te bir kişi, önünde oturttuğu çocuğa motosikleti kullandırıp, cep telefonuyla konuştu.

FATİH'te bir kişi, önünde oturttuğu çocuğa motosikleti kullandırıp, cep telefonuyla konuştu. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan motosiklettekiler başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Fevziye Caddesi'nde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, önünde oturttuğu çocuğa motosikleti kullandırırken kendisi cep telefonuyla konuşan kişi görenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla konuşurken motosikletin kontrolünü tamamen çocuğa bırakan kişi, hem canlarını hem de trafiği tehlikeye soktu. Görüntülerdeki motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.


Fatih'te akılalmaz görüntü; motosikleti çocuğa kullandırıp telefonla konuştu
Fatih'te akılalmaz görüntü; motosikleti çocuğa kullandırıp telefonla konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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