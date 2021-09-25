Fatih'te ahşap otel binasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Fatih'te ahşap otel binasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Fatih'te ahşap otel binasında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te otel olarak kullanılan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te otel olarak kullanılan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hoca Gıyasettin Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak'taki bir otelin çatısında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otel müşterilerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Bu arada, yangın nedeniyle bavullarıyla dışarıya çıkan turistler, olayı cep telefonuyla görüntüledi.

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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