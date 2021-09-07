Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte İstanbul'u fetheden 2. Mehmed'in hayatı ve Savaşları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte İstanbul'u fetheden 2. Mehmed'in hayatı ve Savaşları

Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte İstanbul'u fetheden 2. Mehmed'in hayatı ve Savaşları
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fatih Sultan Mehmet kimdir? Kaç yaşında tahta çıktı? Osmanlı tarihinin en önemli padişahları arasında sayılan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed hakkında merak edilenler...

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

2. Mehmed 1432'de doğmuş ve 1481'de vefat etmiştir, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. Daha sonra 1451'den 1481 yılına kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

Fatih Sultan Mehmed 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş ve Ortaçağ dönemini kapatıp Yeni Çağ dönemini başlatmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SAVAŞLARI ve ÖLÜMÜ

1453 yılında henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fetheden 2.Mehmed Doğu Roma İmparatorluğuna son vermiş ve yeni bir çağ açmıştır. İstanbul'un fethiyle Avrupay'a kaçan bilim insanları da rönenans dönemini başlatmışlardır. Kale ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu durum Avrupa'da derebeylik rejiminin yıkılmasına sebep oldu. İstanbul'un fethiyle Osmanlı İmpatarloğu'nun yeni başkenti İstanbul olmuştur. Balkanlara ve Avrupa'ya birçok sefer düzenleyen Fatih Sultan Mehmed Balkanların önemli noktaları olan Eflak ve Boğdan fethetmiştir.

1481 yılında yeni bir sefere çıkan Fatih Sultan Mehmed seferin başında hastalanarak vefat etmiştir. Vefat etme sebebi ise bazı Osmanlı padişahlarının vefat etmesine sebep olan gut hastalığıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Derya Baykal Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Lionel Messi Samet Aybaba Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte İstanbul'u fetheden 2. Mehmed'in hayatı ve Savaşları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:36:40. #1.15#

title