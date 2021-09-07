Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte İstanbul'u fetheden 2. Mehmed'in hayatı ve Savaşları

Fatih Sultan Mehmet kimdir? Kaç yaşında tahta çıktı? Osmanlı tarihinin en önemli padişahları arasında sayılan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed hakkında merak edilenler...

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

2. Mehmed 1432'de doğmuş ve 1481'de vefat etmiştir, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. Daha sonra 1451'den 1481 yılına kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

Fatih Sultan Mehmed 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş ve Ortaçağ dönemini kapatıp Yeni Çağ dönemini başlatmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SAVAŞLARI ve ÖLÜMÜ

1453 yılında henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fetheden 2.Mehmed Doğu Roma İmparatorluğuna son vermiş ve yeni bir çağ açmıştır. İstanbul'un fethiyle Avrupay'a kaçan bilim insanları da rönenans dönemini başlatmışlardır. Kale ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu durum Avrupa'da derebeylik rejiminin yıkılmasına sebep oldu. İstanbul'un fethiyle Osmanlı İmpatarloğu'nun yeni başkenti İstanbul olmuştur. Balkanlara ve Avrupa'ya birçok sefer düzenleyen Fatih Sultan Mehmed Balkanların önemli noktaları olan Eflak ve Boğdan fethetmiştir.

1481 yılında yeni bir sefere çıkan Fatih Sultan Mehmed seferin başında hastalanarak vefat etmiştir. Vefat etme sebebi ise bazı Osmanlı padişahlarının vefat etmesine sebep olan gut hastalığıdır.