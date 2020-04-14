Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi
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Mustafa Kemal Atatürk, Haydarpaşa, Fatih, Yaşam

Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi

Haydarpaşa Limanı'nda demirli olan Fatih sondaj gemisinin yanından vapurla geçen bir yolcunun çektiği fotoğrafta sondaj gemisinin denizdeki gölgesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin belirdiği görüldü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da bu yönde paylaşım yaptı.

14.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:17
Fatih sondaj gemisinin denize yansıyan gölgesinde Atatürk silüeti belirdi

Karadeniz'e gitmek için İstanbul Boğazı'ndan geçmeden önce Haydarpaşa Limanı'na demirleyen Fatih sondaj gemisinin yanından çekilen fotoğraf ilginç bir kare ortaya çıkardı.

ATATÜRK SİLÜETİ

Bir sosyal medya kullanıcısı Fatih sondaj gemisinin yanından geçerken çektiği fotoğrafı "Fotoğrafa bakınca fark ettim denizdeki silüet tebessüm ettirdi" notunu düştü.

Paylaşım altına gelen yorumlarda ise çok sayıda kullanıcı gölgede Mustafa Kemal Atatürk silüeti gördüğünü belirtti.

FATİH KARADENİZ'E GİTMEK İÇİN İSTANBUL'DA

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Karadeniz'e geçecek olan "Fatih" sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için geçtiğimiz cuma günü Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi limanda, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için yapılacak direk kısaltma işlemi gibi teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e açılacak.

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