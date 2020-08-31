Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu
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Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu

Fatih sondaj gemisi geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'de doğal gaz bulunca bürokratlar ve üst düzey yöneticiler bu durumu saklamak için bir şifre belirledi. Şifre ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın 4 aylık kızı Zeynep'in gece çalan telefon nedeniyle uyanması sonrası "Zeynep uyandı" oldu.

Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu
31.08.2020 07:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:47

Kıbrıs Barış Harekatı'nın en bilinen olayı "Ayşe tatile çıksın" parolasıydı. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulma sürecinde de kullanılan bir parola olduğu ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın gece çalan telefonu nedeniyle 4 aylık kızı Zeynep uyanınca gazın bulunduğunun parolası "Zeynep uyandı" oldu.

GECE SAAT 3'TE ÇALAN TELEFON

Milliyet gazetesinin tecrübeli Ankara muhabiri Didem Özel Tümer, gaz bulunduğu süreçte gizlilikle yürütülen çalışmaları ve parolayı şu şu satırlarla aktardı "Sondaj hızla sürerken, bir gece saat üç civarında TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'a gaza ulaşıldığı haberini verir. Bayraktar'a burada bir parantez açmakta fayda var. Enerji piyasası oyuncularının yakından tanıdığı bir isim. 2010-2016 döneminde EPDK Kurul üyeliği yaptıktan sonra, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan yeni dönem arama faaliyetlerinin emanet edildiği isim.

PAROLA: ZEYNEP UYANDI

Aynı zamanda TPAO Yönetim Kurulu Üyesi de olan Bayraktar'ın gecenin o saatinde çalan telefonu biraz da gergin bir şekilde açtığı söyleniyor. Çünkü ısrarla çalan telefon Bayraktar'ın henüz dört aylık kızı Zeynep'in uyuduğu odadaymış. Bakan Yardımcısı telefonu açmış, keşif haberini sindirmeye çalışırken fonda ağlayan Zeynep bebek varmış. Bayraktar'ın ağzından çıkan 'Zeynep uyandı' sözleri daha sonrasında asıl stresli sürecin, dar bir kadro arasındaki parolası haline gelmiş.

TESTLER 12 GÜN SÜRDÜ

Bulunan gazın miktarı ve kalitesi cevaplanması gereken en önemli sorular olarak ortadayken, hem gemide hem de karadaki laborotuvarlarda test çalışmaları büyük bir gizlilik içinde yapılmaya başlanmış. Spekülasyona neden olacak bir bilginin sızmaması için toplantı odalarına çay servisi yapan görevliler girdiğinde bile servis bitene kadar susulmuş. Yaklaşık 12 gün süren testler sonucunda teknik ekip yüksek kalitede ve çıkarılabilir düzeyde gaz miktarına ulaşıldığından emin olduktan sonra üst makamlara bilgi verilmesi kararlaştırılmış."

Haber Yorumları (5)
AFAFE: koyun beyinli olursan işte böyle dalga geçe geçe sömürürler.
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SİVASLI: siz arayın bulun inşallah. siz buldukça birileri kuduruyor içerde ve dışarda. dolarla altınla ekonomiyle oda yetmedi yedi düveli ak denize yığıyorlar ama bizim korkumuz yok. tarihte de çok gördük bu örnekleri bazı doğumlar çok sancılı olur muş tıp kı şimdiki gibi yaşasın türkiye cumhuriyeti
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MEHMET: boş konuşmada uza, bu milletin çoğu neyin ne olduğunu gayet iyi bilir, gitte biraz kendini yetiştir. .
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