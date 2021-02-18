Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? Fatih Savaş hayatı ve biyografisi!

Dini konularda verdiği sohbetlerle önemli konulara açıklık getiren Fatih Savaş katıldığı programlarda izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Peki, Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? İşte, Fatih Savaş hayatı ve biyografisi!

FATİH SAVAŞ KİMDİR?

Fatih Savaşdini içerikli programları ile evlerimize konuk oluyor. Dinisohbetlerle Fatih izleyicilkeirn ilgi odağı olan Fatih Savaş ancak alanında uzman bir ilahiyatçıdır. İlk önce Kanal D ekranlarında sahur ve iftar programları yaparak kendisini tanıttı. Daha sonra TV8 ekranlarında sahur programı sundu. Sonra Fox ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.