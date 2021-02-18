Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? Fatih Savaş hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? Fatih Savaş hayatı ve biyografisi!

18.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:17
Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? Fatih Savaş hayatı ve biyografisi!

Sohbet programlarında yaptığı açıklamalarla dini konularda vatandaşları aydınlatan Fatih Savaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? Fatih Savaş kimdir?

Dini konularda verdiği sohbetlerle önemli konulara açıklık getiren Fatih Savaş katıldığı programlarda izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Peki, Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? İşte, Fatih Savaş hayatı ve biyografisi!

FATİH SAVAŞ KİMDİR?

Fatih Savaşdini içerikli programları ile evlerimize konuk oluyor. Dinisohbetlerle Fatih izleyicilkeirn ilgi odağı olan Fatih Savaş ancak alanında uzman bir ilahiyatçıdır. İlk önce Kanal D ekranlarında sahur ve iftar programları yaparak kendisini tanıttı. Daha sonra TV8 ekranlarında sahur programı sundu. Sonra Fox ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Osman Kavala Özlem Zengin Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Meryem Uzerli Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında, nereli? Fatih Savaş hayatı ve biyografisi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 10:17:21. #1.15#
title