Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den erken seçim çıkışı gelebilir

MHP'ye yakın bir isimle yaptığı görüşmeyi aktaran Fatih Portakal, Devlet Bahçeli'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakarak erken seçim çağrısında bulunabileceğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı sonrası gözlerin çevrildiği MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu'nun seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Seçimin zamanında yapılmasından yanayız" diyerek erken seçim tartışmalarına son noktayı koymuştu.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Fatih Portakal'dan sürpriz bir iddia geldi. MHP'ye yakın bir isimle görüştüğünü belirten Portakal, Bahçeli'nin gidişata göre erken seçim çağrısında bulunabileceğini belirtti.

"HER ZAMAN BÖYLE BİR ÇIKIŞI GÖREBİLİRSİNİZ"

MHP'ye yakın kaynağıyla arasında geçen diyaloğu anlatan Portakal, "MHP'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakacağını, eğer bir soru işaretiyle karşılaşırsa Devlet Bahçeli'den her zaman için böyle bir çıkışı görebilirsiniz" dediğini aktardı.

BAHÇELİ, PORTAKAL'A SERT ÇIKMIŞTI

MHP Lideri Bahçeli, geçmiş dönemlerde Fatih Portakal'a sert sözlerle yüklenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir televizyon kanalında gevezelik yapan portakalından sütçüsüne kadar bazı isimler 16 Nisan'dan sonra şok olmuşlar, insanlarımızın hassasiyetlerini kaşımak için çok tehlikeli imalarda bulunmuşlardır."