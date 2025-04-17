Fatih Keleş kimdir? Fatih Keleş kaç yaşında, nereli? Fatih Keleş hayatı ve biyografisi!

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FATİH KELEŞ KİMDİR?

1970'de Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Sürmene'de, liseyi İstanbul'da okudu. Halen Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. İş yaşamına 1988'de bir sanayi kuruluşunda başladı. 2007'de, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içinde mermer alanında faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlük görevini üstlendi. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. 2010'dan bu yana İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor. İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun üyesidir. Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009-2013 arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Keleş, 25 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor