Fatih Erbakan: "İktidarda Milli Görüş olmazsa başımıza üç musibet geliyor; aç kalmak, işsiz kalmak, borca esir olmak"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkanı Erbakan, "İktidarda Milli Görüş olmazsa başımıza üç musibet geliyor; aç kalmak, işsiz kalmak, borca esir olmak" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkanı Erbakan, "İktidarda Milli Görüş olmazsa başımıza üç musibet geliyor; aç kalmak, işsiz kalmak, borca esir olmak" diye konuştu.

Ankara Çukurambar'da bir otelde YRP Genel Başkanı Erbakan partililer ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Erbakan'ın konuşmasıyla devam etti. Erbakan, "İktidarda Milli Görüş olmazsa başımıza üç musibet geliyor; aç kalmak, işsiz kalmak, borca esir olmak" diye konuştu.

Devlet kurumlarının özelleştirilmesine dikkat çeken Erbakan, "Makine Kimya Endüstrisi (MKE) kurumunun anonim şirket statüsüne geçirilmesi kararı meclisten geçti. Tank Paleti Fabrikası gibi 170 adet devlet kuruluşuyla aynı kaderi mi paylaşacak? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Neden Sayıştay denetiminden kaçılıyor? En büyük korkumuz ise daha önceki kurumlar gibi MKE kurumunun da yok pahasına elden çıkarılmasıdır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı