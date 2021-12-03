Fatih Erbakan'dan Demokrat Parti Başkanı Uysal'a ziyaret

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Fatih Erbakan'a, Genel Başkan Yardımcıları Bayram Sakartepe, Prof. Dr. Doğan Aydal, Doğan Bekin ve Genel Başkan Danışmanı Fatih Uğurlu eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Erbakan ile Uysal ortak açıklamada bulundu. Fatih Erbakan, Türkiye'nin, problemleri ve sorunlarıyla ilgili istişarede bulunduklarını söyleyerek, "Mevcut siyasi tablo, siyasi gündem ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ülkemizin, milletimizin selamete çıkması, maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için ne gibi adımlar atılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bundan sonra da önümüzdeki süreçte irtibatın devam etmesi kararlaştırıldı. İnşallah ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur" dedi.

'TÜİK SADECE İKTİDARIN DEĞİL MİLLETİN KURUMUDUR'

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) alınmamasına ilişkin sorusuna Erbakan, "Bu kurumlar sadece iktidarın kurumları değil aynı zamanda ülkenin de devletin de kurumlarıdır. Ana muhalefet partisi lideri böyle bir ziyaret yapacağı zaman kendisinin kabul edilmesi, görüşülmesi insani olarak yapılması gereken budur. Maalesef enflasyonla mücadele kurumu gibi TÜİK'in bir görünüm vermesi ayrıca bizleri üzüyor" diye yanıt verdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ziyaretleri için Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.