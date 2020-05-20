Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
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Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir

Konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14,15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" dedi.

20.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:58

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu oldu. Çocuk yaştaki evliliklere değinen Erbakan, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

"15 YAŞINDAKİ BİRİNİN RIZASI GEÇERLİDİR"

Anadolu'da yıllardan beri 14,15,16 yaşında evliliklerin olduğunu ve bu insanların mutlu yuvalar kurduklarını belirten Erbakan, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" ifadesini kullandı.

"BEDAVACILIKLA, KAÇAMAKLA OLMAZ"

Gelecek ve DEVA partilerine vekil transferi tartışmalarına da değinen Erbakan, "Kiralık milletvekili söylentileri dolanıyor. Bu hoş karşıladığımız bir durum değildir. Er meydanına çıkan partilerin kendi bileklerinin hakkıyla, alın teri ile seçime girmeleri lazım. Böyle bedavacılıkla, kaçamakla olmaz. Yeni kurulan partilere çağrım şudur. Herkesin seçime girme hakkını bileğinin hakkıyla elde etmesi lazım" şeklinde konuştu.

Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir

Politika Manşet

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