Şarkıcı Fatih Bulut'un menajeri, kurallara aykırı davrandığı için şarkıcıya dava açtı

19.09.2019 15:07

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede milyonlarca dinlenen şarkıcı Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Mehmet Adıgüzel arasında gerginlik çıktı. Adıgüzel, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı.

"BULUT'UN ESERLERİNİN ÇOĞU MEHMET ADIGÜZEL AİTTİR"

Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci, şöyle konuştu: "Son 1 aydır Fatih Bulut tarafından müzik listelerinde seslendiren eserlerin çoğu, söz yazarı besteci olan aynı zamanda da Fatih Bulut'un menajeri olan müvekkilim Mehmet Adıgüzel'e aittir.

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

2008 tarihinde menajerlik sözleşmesi imzalanmış ve halen yürürlüktedir. Sanatçı Fatih Bulut, popüler olması ile müvekkilim Mehmet Adıgüzel ile yaptığı sözleşme hükümlerine tamamen aykırı davranmaya başlamıştır. Sözleşmenin içeriği incelendiğinde, sözleşmenin ihlali halinde cezai şart olarak 100 bin lira ve her izinsiz katıldığı ve seslendirdiği eser için 10 bin Euro cezai şart öngörülmüştür. Haksız kazanç nedeniyle Fatih Bulut'un tarafımıza 1 milyon lira tazminat ödemesi için ihtarda bulunduk."