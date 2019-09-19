Şarkıcı Fatih Bulut'un menajeri, kurallara aykırı davrandığı için şarkıcıya dava açtı

Şarkıcı Fatih Bulut'un menajeri, kurallara aykırı davrandığı için şarkıcıya dava açtı

Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Mehmet Adıgüzel, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürerek 1 milyon TL'lik ihtarname gönderdi.

19.09.2019 15:07
Şarkıcı Fatih Bulut'un menajeri, kurallara aykırı davrandığı için şarkıcıya dava açtı

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede milyonlarca dinlenen şarkıcı Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu söyleyen Mehmet Adıgüzel arasında gerginlik çıktı. Adıgüzel, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı.

"BULUT'UN ESERLERİNİN ÇOĞU MEHMET ADIGÜZEL AİTTİR"

Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci, şöyle konuştu: "Son 1 aydır Fatih Bulut tarafından müzik listelerinde seslendiren eserlerin çoğu, söz yazarı besteci olan aynı zamanda da Fatih Bulut'un menajeri olan müvekkilim Mehmet Adıgüzel'e aittir.

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

2008 tarihinde menajerlik sözleşmesi imzalanmış ve halen yürürlüktedir. Sanatçı Fatih Bulut, popüler olması ile müvekkilim Mehmet Adıgüzel ile yaptığı sözleşme hükümlerine tamamen aykırı davranmaya başlamıştır. Sözleşmenin içeriği incelendiğinde, sözleşmenin ihlali halinde cezai şart olarak 100 bin lira ve her izinsiz katıldığı ve seslendirdiği eser için 10 bin Euro cezai şart öngörülmüştür. Haksız kazanç nedeniyle Fatih Bulut'un tarafımıza 1 milyon lira tazminat ödemesi için ihtarda bulunduk."

Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (16)

  • HAKAN:
    Ulan fati iyisin hoşsun ama cahillik başa bela aslanım dikkat et kan emicilere paranı kaptırma
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MİRANMİR:
    Yorumlara bakıyorumda bu ülkede ne kadar çok insanlarımızda çekememezlik var her şeyde. Her şeyse önce ben, ilk ben, hep bana, yazıkla yazık başkalarınada istemesini bilin. . örnek Fenerbahçe taraftarının Galatasaray Clup brugg''a yenilmesini istemleri. çok cahilce ve kıskançlık bir tutum.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • KRALLL:
    Adam bi sarki soyledi herkes sahiplendi ukan birakinda birazda fakirler zenginlik sürsün cakallar
    Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
  • EBULHAYRLI:
    ADAM ÜNLÜ OLDU YA EMMİSİ DAYISI ÇOK OLUR ŞİMDİ BUGÜNE KADAR NERDEYDİNİZ DİYE SORARLAR
    Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
  • HAVAM OLDU:
    Çok zıpladım HAVAM Oldu . . Gençliğim 1 milyonla TALAN Oldu . . . RİNA RİNA NAY . . .
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • KAYSERİLİ:
    Lan fatih oturaydın oglum köyünde ne işin var oralarda agrımayan başını agrıttın. tekelci bile özledi seni dön artık :) kurda kuş yem olacan yoksa. .
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.