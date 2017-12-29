Fatih Aslan'dan Yeni Yıl Mesajı

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, 2018'in sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini diledi.



Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Mutluluk ve hüzünlerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz. Her türlü saldırıya karşılık ülkemiz ve milletimiz 2017 yılında ecdadından aldığı güçle her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bütün ihanet ve terörist saldırılarla büyük bir kararlılıkla ve başarı ile mücadele eden kahraman milletimiz, aynı zamanda başta ekonomi olmak üzere birçok alanda da tarihi başarılara imza atmıştır. 2018 yılında da, tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, Ülkemiz ve İlimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarının, kahraman gazilerimizin, 15 Temmuz hain kalkışma sırasında şehadet mertebesine ulaşan demokrasi şehitlerimizin yakınlarının, çalışmalarımıza katkı ve destek veren basın mensuplarımızın, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2018 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP