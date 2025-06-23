Fatih Altaylı neden tutuklandı?

Fatih Altaylı neden tutuklandı?
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, Fatih Altaylı neden tutuklandı?

"Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Altaylı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Peki, Fatih Altaylı neden tutuklandı?

FATİH ALTAYLI NEDEN TUTUKLANDI?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 'cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verdi. Altaylı işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gazeteci Altaylı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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