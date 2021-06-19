Son dakika... Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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Son dakika... Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Fatih Aksaray'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İSTANBUL - Fatih Aksaray'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven aracılığı ile tahliye ediyor.

Son dakika... Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Son dakika... Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Son dakika... Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Son dakika... Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci

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