Son dakika... Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Son dakika haberine göre Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Fatih Aksaray'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

Fatih'te 5 katlı apartmanda yangın paniği... İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İSTANBUL - Fatih Aksaray'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven aracılığı ile tahliye ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci