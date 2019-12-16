FATF'den Türkiye'ye yönelik kara para aklama raporu

16.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:07

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force FATF), Türkiye'ye ilişkin son raporunu kamuoyu ile paylaştı.



Mali Eylem Görev Gücü olarak da tanımlanan kurumun raporu, Türkiye'de kara para aklamaya karşı alınan önlemlerin etkinliğini ve bunların FATF tavsiyelerine uygunluğunu mercek altına alıyor. Euronews.com'da Görüntüle