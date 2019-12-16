FATF'den Türkiye'ye yönelik kara para aklama raporu
Haberler » Dünya » FATF'den Türkiye'ye yönelik kara para aklama raporu - Haberler

FATF'den Türkiye'ye yönelik kara para aklama raporu

OECD bünyesinde faaliyet gösteren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force FATF), Türkiye'ye ilişkin son raporunu kamuoyu ile paylaştı

16.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:07
FATF'den Türkiye'ye yönelik kara para aklama raporu

(OECD) bünyesinde faaliyet gösteren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force FATF), 'ye ilişkin son raporunu kamuoyu ile paylaştı.


Mali Eylem Görev Gücü olarak da tanımlanan kurumun raporu, Türkiye'de kara para aklamaya karşı alınan önlemlerin etkinliğini ve bunların FATF tavsiyelerine uygunluğunu mercek altına alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler