Fastly nedir? CDN nedir?
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Fastly nedir? CDN nedir?

Fastly nedir? CDN nedir?
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Dünya çapında yaşanan bazı internet sitelerine ulaşım sonrası Fastly nedir? CDN nedir? sorularının yanıtları araştırıldı. Fastly, dünya çapında adından bahsettiren büyük siteler tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle yaşanan internet kesintisileri gündemde büyük önem topluyor. İnternet kesintisi sonrası pek çok siteye ulaşım engellendi. Peki, Fastly nedir? CDN nedir?

Fastly ne için kullanılır?

Fastly, kullanıcıların dijital içeriği daha hızlı görüntülemesine yardımcı olan bir içerik dağıtım ağı (CDN) şirketidir. Şirket ayrıca güvenlik, video dağıtımı ve sözde uç bilgi işlem hizmetleri sağlar.

Fastly'i kimler kullanır?

812 şirketin Twitter, Udemy ve Slack dahil olmak üzere teknoloji yığınlarında Fastly kullandığı bildiriliyor.

  • Udemy.
  • Slack.
  • reddit.
  • LaunchDarkly.
  • The New York Times.
  • Accenture.
  • 9GAG.

Fastly'i farklı kılan nedir?

Önceki CDN'lerle karşılaştırıldığında Fastly, daha stratejik olarak yerleştirilmiş POP'lara sahip daha büyük, daha güçlü veri sunucularını çalıştırır. Daha büyük sunucular, son kullanıcılara mümkün olduğunca yakın daha gelişmiş bilgi işlemin gerçekleşmesine izin verir.

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