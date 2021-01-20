Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi
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Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi

20.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:00
Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi

Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi.

Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili keşfedildi.

"Science Focus" internet sitesinde yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, Fas'taki Anti Atlas Dağları'nda bir denizyıldızı fosili buldu.

"Biology Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan 480 milyon yıllık fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğu belirtildi.

"Cantabrigiaster fezouataensis" adı verilen antik denizyıldızı türünün, fosil örneğinde tüylü kollarının karmaşık bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı.

Cambridge Üniversitesi'nden Aaron Hunter, çok iyi korunmuş fosildeki detay seviyesinin inanılmaz olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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