Fas Kralı'ndan Cezayir'e Suçlama

Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir'in Polisario Cephesi'ne destek vererek Batı Sahra sorununun bir parçası haline geldiğini belirtti.

Fas haber ajansı MAP'ın, Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın açıklamalarına dayandırdığı haberde, Kral 6. Muhammed'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştüğü kaydedildi.

Habere göre, 6. Muhammed, Guterres'e, "40 yılı aşkın bir süredir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." dedi.

Ülkesinin Polisario Cephesi'nin provokatif eylemlerine karşı olduğunu belirten 6. Muhammed, söz konusu eylemlerin ateşkesi tehdit ettiğini ve BM kararları ile uluslararası kanunları çiğnediğini ifade etti.

Fas BM Daimi Temsilcisi Ömer Hilal, geçen pazar günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği mesajda, Batı Sahra bölgesinde tehlikeli gelişmelerin yaşandığını, Polisario Cephesi'nin provokasyon ve sansasyonel eylemlerle savaş çıkarmaya neden olacağını belirtmişti.

Fas'ın bu iddialarının ardından, BM Batı Sahra Referandum Misyonu (MINURSO) gözlemcileri tarafından yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir askeri hareketliliğin tespit edilmediği duyurulmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.