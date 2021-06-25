Fas Dışişleri Bakanı Burita, Libya seçimlerinin meşruiyet için önemli aşama olduğunu söyledi
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Fas Dışişleri Bakanı Burita, Libya seçimlerinin meşruiyet için önemli aşama olduğunu söyledi

Fas Dışişleri Bakanı Burita, Libya seçimlerinin meşruiyet için önemli aşama olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin, ülkede meşruiyetin tesisi için önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin, ülkede meşruiyetin tesisi için önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Burita, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Rabat'a gelen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yapılacak başkanlık ve parlamento seçimlerinin, meşruiyetin tesisi ve Libyalıların kendilerini temsil edecek kişi ve kurumları seçmesi bakımından önemli bir aşama olduğunu belirten Burita, ülkesinin, başta Temsilciler Meclisi olmak üzere Libya'daki tüm meşru kurumlarla irtibat halinde olduğuna işaret etti.

Seçimlerin, yeni dönemin en önemli hedefi olması gerektiğini vurgulayan Burita, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarının, birinci derecede Fas'ı ilgilendirdiğini dile getirdi.

Burita, Libya'nın kendi gerçekliğinden kaynaklanmayan ve dışarıdan dayatılan çözümlerin başarılı olmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Akile Salih ise Fas'ın, Libya krizinin çözümü için yürütülen çalışmalarda merkezi bir rol oynadığını ve uluslararası camiada da etkin olduğunu ifade etti.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı. Ayrıca seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere "Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi" kurulmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde 23 Haziran'da düzenlenen Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinde de seçimlerin öngörülen şekilde yapılması gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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