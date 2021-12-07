Faruk Yaman'ın acı günü - Haberler
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Faruk Yaman'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Faruk Yaman'ın acı günü

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Münire Pelik, toprağa verildi.

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Münire Pelik, toprağa verildi.

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman'ın kayınvalidesi 77 yaşındaki Münire Pelik, hayatını kaybetti. Merhume Pelik, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman, gazeteciler ve merhumenin yakınları katıldı. - KAYSERİ

Faruk Yaman'ın acı günü

Faruk Yaman'ın acı günü

Faruk Yaman'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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