Faruk Karaca kimdir? Faruk Karaca koronadan dolayı mı vefat etti?

Faruk Karaca Antalya'nın en ünlü otellerinden birisi olan Rixos Premium Tekirova'nın Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Peki Faruk Karaca kimdir? Faruk Karaca koronadan mı vefat etti.