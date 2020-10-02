Faruk Karaca kimdir? Faruk Karaca koronadan dolayı mı vefat etti?
02.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:38
Faruk Karaca Antalya'nın en ünlü otellerinden birisi olan Rixos Premium Tekirova'nın Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Peki Faruk Karaca kimdir? Faruk Karaca koronadan mı vefat etti.
Antalya'nın ünlü otellerinden birisi olan Rixos Premium Tekirova'nın Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Faruk Karaca 43 yaşında korona virüse yenildi. Turizm sektöründe oldukça kabul gören birisi olsan Karaca'nın vefatı tüm sektörde üzüntüyle karşılandı.
Yaklaşık bir ay önce grip şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Karaca şikayetlerinin tahlil edilmesinden sonra korona teşhisi kondu. Bir aylık tedavisi yanıt vermeyen Karaca birkaç gün önce hayatını kaybetti.
Evli 2 çocuk babası olan Karaca, alkol ve sigara gibi alışkanlıklarının olmadığı, düzenli spor yaptığı bildirildi.