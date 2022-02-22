Faruk Çolakoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Faruk Çolakoğlu kimdir sorusunun cevabı magazin dünyasında merak edilen konular arasında yer alıyor. Özge Ulusoy'un sevgilisi Faruk Çolakoğlu kimdir? Faruk Çolakoğlu nereli? Faruk Çolakoğlu kaç yaşında, Faruk Çolakoğlu ne iş yapıyor?

FARUK ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin en önemli demir çelik, enerji ve bankacılık sektörlerinde adları bulunan Çolakoğlu Holding'in veliahtlarından birisi olan Faruk Çolakoğlu, Fransa'da bir firmada çalışmaktadır. Ayrıca Faruk Çolakoğlu, ünlü manken Özge Ulusoy ile de aşk yaşamaktadır.

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