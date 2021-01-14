Fare zehri karıştırılmış sütü içen hamile kadın ve çocukları hastanelik oldu

Samsun'da yaşayan hamile kadın ile çocukları fare zehri karıştırılmış sütü içti. Talihsiz kadın ve çocukları hastaneye kaldırılırken, zehri 4 yaşındaki çocuğun oyun oynadığı sırada yanlışlıkla karıştırdığı düşünülüyor.

Vezirköprü ilçesi Karadoruk Mahallesi'nde yaşayan hamile kadın Z.Y. ile çocukları M.Y.K. (4) ve B.Y. (2), içtikleri fare zehri karıştırılmış süt sonrası hastanelik oldu.

YAKINLARI FARK ETTİ

Fare zehirli sütü içtikten kısa bir süre sonra fenalaşan hamile Z.Y.'yi ve çocuklarını fark eden yakınları, anne ve 2 çocuğu, çağırılan ambulansla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan müdahalede sağlık ekiplerince anne ve 2 çocuğunun fare zehrinden zehirlendikleri tespit edildi.

OYUN OYNARKEN KARIŞTIRMIŞ

Zehrin kadının 4 yaşındaki oğlu M.Y.K.'nın süte oyun oynarken karıştırdığı iddia edildi. Hastanede yapılan tedavi sonrasında taburcu edilen hamile kadın ve çocukları evlerine giderken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER