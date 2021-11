Far Cry 6'nın Vaas DLC'si önümüzdeki hafta çıkış yapacak

Vaas: Insanity, Micheal Mando'yu 2012'nin Far Cry 3'ün korsan lideri ve düşmanı bir numaralı düşmanı Vaas Montenegro rolüne geri dönüyor. Ubisoft yaptığı açıklamada, Vaas: Insanity'nin roguelite türünden ilham alan yepyeni bir deneyim olacağını söyledi.

Oyuncular sadece bir tabanca ile başlayacaklar ve Vaas'ın çarpık zihnine yolculuklarında hayatta kalmak için yeni silahlar ve güçlendirmeler bulmaları gerekecek. Ubisoft, Vaas: Insanity'de Vaas'ın geçmişini, kişisel iblislerini ve motivasyonlarını daha iyi anlamak için eşsiz bir fırsat sağlayacağını söyledi.

Far Cry 6 Season Pass, Far Cry 4 kötü adam Pagan Min ve Far Cry 5 Joseph Seed ile ilgili iki genişleme daha sunacak. Sezon bileti ayrıca Far Cry 3: Blood Dragon'un güncellenmiş versiyonunu içerecek.

Far Cry 6, 7 Ekim'de Amazon Luna, Google Stadia, PlayStation 4, Playstation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X'te piyasaya çıktı

He's back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ?? pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl — Michael Mando (@MandoMichael) November 10, 2021