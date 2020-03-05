Fantastic Journey to Oz Filmi
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Fantastic Journey to Oz Filmi

Fantastic Journey to Oz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fantastic Journey to Oz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:45
Fantastic Journey to Oz Filmi

Kurnaz ve kötü Urfin, Magic Land'in hükümdarı olmak ister. Urfin, ahşap askerlerden oluşan bir ordu ile birlikte Emerald City'i ele geçirir ve ona Urfinville adını verir. Urfin, zaferini kutlamak için hazırlandığı sırada, sıradan bir kız olan Dorothy, tam zamanında Magic Land'a gelir ve tüm planlar bozulur. Dorothy'nin, eve geri dönmeden önce Urfin'i yenmeleri için arkadaşlarına yardım etmesi lazımdır. Bunu yapmak için de öncelikle Urfin'in gerçekte kim olduğunu öğrenmesi gerekir.

Yönetmen: Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt, Vladimir Toropchin

Senaryo: Aleksandr Boyarskiy, Jeffrey Hylton, Joe Vitale, Aleksandr Volkov

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Fantastic Journey to Oz

Yapımcı Firma: CTB Film Company

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 82 dk.

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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