Fantastic Journey to Oz Filmi
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Kurnaz ve kötü Urfin, Magic Land'in hükümdarı olmak ister. Urfin, ahşap askerlerden oluşan bir ordu ile birlikte Emerald City'i ele geçirir ve ona Urfinville adını verir. Urfin, zaferini kutlamak için hazırlandığı sırada, sıradan bir kız olan Dorothy, tam zamanında Magic Land'a gelir ve tüm planlar bozulur. Dorothy'nin, eve geri dönmeden önce Urfin'i yenmeleri için arkadaşlarına yardım etmesi lazımdır. Bunu yapmak için de öncelikle Urfin'in gerçekte kim olduğunu öğrenmesi gerekir.
Yönetmen: Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt, Vladimir Toropchin
Senaryo: Aleksandr Boyarskiy, Jeffrey Hylton, Joe Vitale, Aleksandr Volkov
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Fantastic Journey to Oz
Yapımcı Firma: CTB Film Company
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com