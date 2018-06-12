Fahriye Evcen Türk Oyuncuların Ulaşamadığı Seviyeye Ulaştı

Dünyanın en büyük sinema-tv veritabanı İMDB'nin güncel starmetre puanına göre Fahriye Evcen şu ana kadar Türk oyuncuların ulaşamadığı bir seviyeye ulaştı. Evcen İMDB'ye göre 1617'nci sırada gösterildi.

TÜRK OYUNCULARI GERİDE BIRAKTI

Fahriye Evcen İMDB starmetre puanına göre global sıralamalarda 1617.olarak 2018' de Türk oyuncuların ulaştığı en üst seviyeye yerleşti.

FAHRİYE EVCEN NASIL KEŞFEDİLMİŞTİ

Fahriye, Düsseldorf Üniversitesi'nde sosyoloji okurken amatör olarak tiyatroyla ilgilenir. Türkiye'ye geldiği tatillerden birinde rahmetli Oya Aydoğan'ın yaptığı televizyon programına seyirci olarak katılır. Orada kurulu bir düzenim vardı ve buraya taşınmayı istemediğim için önce reddettim. Sonra oyunculuğun yapmak istediğim meslek olduğunu düşünüp 'Neden Türkiye'de başlangıç yapmayayım ki?' dedim... "Fahriye, Düsseldorf Üniversitesi'ndeki kaydını dondurup Türkiye'ye gelir. 2005'te Oya Aydoğan'ın yönetmen Ümit Efekan'a önermesiyle 'Asla Unutmam' dizisinde oynar.