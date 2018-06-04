Fahriye Evcen'in Hayranları, Doğum Hediyesi Olarak 3 Bin Çocuğa Aşı Hediye Etti
Bugün doğum günü olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in hayranları, oyuncuya doğum gününde 1680 çocuğa çocuk felci, 900 çocuğa kızamık ve 570 çocuğa da tetanos aşısı hediye etti. Oyuncunun eşi ise mavi tur hediye etti.
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz yıl sevgilisi Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen'e hayranlarından anlamlı bir hediye geldi.
HAYRANLARINDAN EN ANLAMLI HEDİYE
Oyuncunun hayranları kendisine hediye almak yerine onun adına çocuklara aşı armağan etti. Instagramdaki bir magazin sayfasının duyurduğu habere göre; oyuncunun hayranları 1680 çocuğa çocuk felci, 900 çocuğa kızamık ve 570 çocuğa da tetanos aşısı hediye etti.
MAVİ TUR HEDİYE ETTİ
4 Haziran 1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, 29 Haziran'da evlilik yıldönümünü kutlamak için eşi Burak Özçivit'in hediye ettiği mavi tura çıktı.
YORUMLAR (7)
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bu kadar m4l var halen ülkemizde.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kaynak roj tv galibaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hayranları tebrik ederim. pahalı hediyeyi zengine alacağına aşı hediye etmişler.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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iki türkü oku al 50 bin iki dizi çek al milyarları iki saat çalışan bir işci neden alamıyor bu ülkede bu kadar büyük paralar anlamıyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gözünüzde ne kadar büyütüyoraunuz vallaha ya.fahriyeymiş basit biri aslında ama fanları burnunu kaldırmıs.parayı o alsın fanlarıda hıyarıCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır