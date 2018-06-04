Fahriye Evcen'in Hayranları, Doğum Hediyesi Olarak 3 Bin Çocuğa Aşı Hediye Etti

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz yıl sevgilisi Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen'e hayranlarından anlamlı bir hediye geldi.

HAYRANLARINDAN EN ANLAMLI HEDİYE

Oyuncunun hayranları kendisine hediye almak yerine onun adına çocuklara aşı armağan etti. Instagramdaki bir magazin sayfasının duyurduğu habere göre; oyuncunun hayranları 1680 çocuğa çocuk felci, 900 çocuğa kızamık ve 570 çocuğa da tetanos aşısı hediye etti.

MAVİ TUR HEDİYE ETTİ

4 Haziran 1986 doğumlu olan Fahriye Evcen, 29 Haziran'da evlilik yıldönümünü kutlamak için eşi Burak Özçivit'in hediye ettiği mavi tura çıktı.