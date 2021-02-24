Fahriye Evcen'in güzellik sırrı ortaya çıktı
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Fahriye Evcen'in güzellik sırrı ortaya çıktı

24.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:50
Fahriye Evcen'in güzellik sırrı ortaya çıktı

Oyuncu Fahriye Evcen, o¨nceki gu¨n Zorlu Alıs¸veris¸ Merkezi'nde go¨ru¨ntu¨lendi. Evcen'in güzellik sırrı şaşırttı. İşte ayrıntılar...


Ogˆlu Karan ile birlikte alıs¸veris¸e c¸ıkan Evcen'in ilk duragˆı Beymen magˆazası oldu. Ru¨zgarlı havadan dolayı muhabirlerden mu¨saade isteyen ogˆlu oldugˆu ic¸in c¸ok fazla kalamayacagˆını so¨yleyen gu¨zel oyuncu naifligˆi ile takdir topladı.& ;

Snob Magazin'in haberine göre; Güzel oyuncunun güzellik sırrı da ortaya çıktı.

Fahriye Evcen' in, 'Hyaluronik asit' takviyesi kullandığı öğrenildi.

HYALÜRONİK ASİT NEDİR?

Hyalüronik asit cildin ve dokuların iyi yağlanmasına, nemli kalmasına yardımcı olan bir maddedir. Aynı zamanda bir nemlendiricidir. Çevreden nem alan ve ciltte nemlenmeyi artıran bir cilt bakım bileşenleri kategorisidir. Özellikle ciltte, eklemlerde ve gözde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.



Kaynak: Snob Magazin

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