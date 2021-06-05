Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le aynı projede mi yer alacak?
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Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le aynı projede mi yer alacak?

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le aynı projede mi yer alacak?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fahriye Evcen, yeni yaşını Bebek'te arkadaşlarıyla kutladı. Oyuncu, bu hafta kutlamalarının süreceğini belirtti. Evcen, "Eşinin Burak Özçivit'le Aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna, bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Fahriye Evcen, arkadaşlarıyla Bebek Otel'de bir araya gelerek 35'inci yaşını kutladı. Doğum günü kutlamalarının iki gün önceden başladığını ifade eden Evcen, "İlk olarak Burak (Özçivit) sürpriz kutlama yaptı. Artık bu hafta doğum günü haftası olarak devam eder kutlamalar" diyerek, gülümsedi. Yaz aylarında bir projeye dahil olmayarak tatil yapacağını ifade eden Evcen, "Kışın ekranda olabilirim ama onun dışında sürpriz projelerim olacak. Netleşmesini bekliyorum" dedi.

Evcen, "Eşinizle aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna, "Neden olmasın. Bizler oyuncuyuz. Yeter ki proje iyi olsun sıcak yaklaşırız" yanıtını verdi. Oğlu Karan ile günlerinin çok güzel geçtiğini de ifade eden oyuncu, "Arada Burak'ın eski sakalsız fotoğraflarını gösteriyorum. Her ne kadar yadırgasa da baba deyip gülümsüyor" diye konuştu.

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le aynı projede mi yer alacak?
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le aynı projede mi yer alacak?

Kaynak: Snob Magazin

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e doğum günü mesajı: Nice mutlu senelere güzel eşim
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e doğum günü mesajı: Nice mutlu senelere güzel eşim
Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
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Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le aynı projede mi yer alacak? - Haberler Magazin
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