Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor

Sağlık Bakanı Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını vereceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kulislerde, Koca'nın yerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ün getirileceği iddia edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevinden istifa edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını kısa süre içerisinde isteyeceği iddiaları sosyal medya konuşuluyor.

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştirilen Bakan Koca, o görüntülerle ilgili özür dilemişti. Bu özür nedeniyle hükümetten bir ismin Bakan Koca'ya "Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yerde özür dilemek uygun kaçmadı" dediği öne sürüldü. Koca'nın da bu isme, "Zaten istifamı gönderiyorum" dediği iddia edildi.

REKTÖR ERDÖL, KOCA'NIN YERİNE GELECEK İDDİASI

İddiaya göre Koca'nın görevden affı kısa sürede açıklanacak. Koca'nın yerine de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'ün getirileceği ileri sürüldü.