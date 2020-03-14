Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
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Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın

ABD ve İngiliz medyasının Koronavirüs haberlerinde Türkiye'den fotoğraf kullanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ilgili medya kuruluşlarına bir mektup gönderdi ve "Aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

14.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:27
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa'dan Koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye'den fotoğraflar kullanmasını eleştiren bir mektup gönderdi.

Altun, mektubunda "COVID-19 salgını patlak verdiğinden bu yana Türkiye'nin gösterdiği güçlü performans ortadayken, ülkemizle hiçbir ilgisi olmayan haberlerde Türkiye'den fotoğraflar kullanması okuyucuları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Bu sebeple gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NEW YORK TİMES HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ

New York Times ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a cevaben gönderdiği mektupta, "Kesinlikle haklısınız, o fotoğraflar kullanılmamalıydı. Konuyla alakalı fotoğraf editörleri de bir yanlışlık yapılmış olduğunu kabul ettiler. Fotoğraf haberden kaldırıldı" açıklamasını yaptı.

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NE OLMUŞTU?

New York Times, Trump yönetiminin Schengen ülkelerini kapsayan ve Türkiye ile alakası olmayan, Avrupa'ya yönelik seyahat yasağı haberinde İstanbul'dan bir görsel kullanmıştı.

BBC ise Kanada Başbakanı Trudeau ile eşinin karantina altına alınması, ABD'nin seyahat yasağı ve İtalya'da dükkanların kapatılmasıyla ilgili haberlerinde Türkiye'den görsellere yer vermişti.

CNN International da Formula 1'in Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak Grand Prix Yarışının iptali, İtalya'daki kalp cerrahi bölüm başkanı tarafından yapılan açıklama ve Capitol Complex'e kamu erişiminin askıya alınmasına dair açıklama haberlerini İstanbul'dan görsellerle yayımlamıştı.

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