Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın ABD ve İngiliz medyasının Koronavirüs haberlerinde Türkiye'den fotoğraf kullanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ilgili medya kuruluşlarına bir mektup gönderdi ve "Aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa'dan Koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye'den fotoğraflar kullanmasını eleştiren bir mektup gönderdi.

Altun, mektubunda "COVID-19 salgını patlak verdiğinden bu yana Türkiye'nin gösterdiği güçlü performans ortadayken, ülkemizle hiçbir ilgisi olmayan haberlerde Türkiye'den fotoğraflar kullanması okuyucuları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Bu sebeple gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NEW YORK TİMES HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ

New York Times ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a cevaben gönderdiği mektupta, "Kesinlikle haklısınız, o fotoğraflar kullanılmamalıydı. Konuyla alakalı fotoğraf editörleri de bir yanlışlık yapılmış olduğunu kabul ettiler. Fotoğraf haberden kaldırıldı" açıklamasını yaptı.