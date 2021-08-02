Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına sert tepki
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Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına sert tepki

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının ardından sosyal medyada "Help Turkey" etiketiyle başlatılan global kampanyaya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sözde yardım kampanyasının Türkiye'yi aciz göstermeyi amaçladığını vurguladı.

İşte Altun'un sosyal medyadan yaptığı açıklamalar;

"Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK AMACIYLA BAŞLATILMIŞTIR"

İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır.

Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına sert tepki
Sosyal medyada kampanyayı destekleyenlerin paylaştığı görsel

"DEVLETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR"

Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz."

Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına sert tepki
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına sert tepki - Haberler
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